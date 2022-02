Reproductiegetal naar laagste niveau sinds juli

Het coronavirus heeft steeds meer moeite om nieuwe mensen te besmetten, en dat is dinsdag ook te zien in het nieuwe reproductiegetal. Dat is gedaald naar 0,83. Dat is het laagste niveau sinds eind juli, zeven maanden geleden.

Het reproductiegetal geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Een cijfer van 0,83 betekent dat een groep van honderd besmette mensen gemiddeld 83 anderen aansteekt. Zij dragen het virus over aan zo’n 69 mensen, die vervolgens ongeveer 57 mensen besmetten. Bij elke stap wordt de groep besmette mensen iets kleiner. Hoe verder het getal onder de 1 komt, hoe sneller het aantal nieuwe gevallen daalt.

In mei 2020, na de eerste golf, stond het reproductiegetal op zijn laagste niveau. Het was toen 0,48. Het hoogste peil dateert van afgelopen juli, de ‘dansen met Janssen’-golf. Toen kwam het reproductiegetal op 3,02 uit.