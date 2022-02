Rutte naar Tweede Kamer voor vragen over Oekraïne

Premier Mark Rutte gaat dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer om vragen te beantwoorden over de ontwikkelingen in Oekraïne. SP-Kamerlid Jasper van Dijk had het onderwerp aangevraagd voor het wekelijkse vragenuur, naar aanleiding van de aankondiging dat Nederland wapens en materieel gaat leveren aan Oekraïne.

Het kabinet maakte afgelopen vrijdag bekend dat het honderd scherpschuttersgeweren, bijbehorende munitie en radars naar Oekraïne gaat sturen, zodat het land zichzelf kan verdedigen als Rusland binnenvalt. Nederland zal Oekraïense militairen gaan trainen in het gebruik van het materieel.

Eerder dinsdag zei Rutte dat er in ieder geval sancties tegen Rusland komen. Die zijn volgens hem sowieso nodig, omdat de Russische president Vladimir Poetin de separatistische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk heeft erkend. Als Russische troepen Oekraïne binnentrekken, is dat volgens Rutte reden voor zwaardere sancties. Volgens Rutte staat momenteel onvoldoende vast dat van een inval sprake is. Poetin heeft aangekondigd troepen naar de republieken te sturen, onder het mom van een “vredesmissie”.