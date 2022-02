Rutte: sancties tegen Rusland, maar hoe zwaar nog onduidelijk

Sancties tegen Rusland zijn “sowieso nodig”, maar hoe zwaar die zullen uitpakken wordt nog bekeken. Dat zei minister-president Mark Rutte dinsdagochtend tijdens een korte persverklaring. Als blijkt dat Rusland daadwerkelijk militair nieuwe stappen heeft gezet in het oosten van Oekraïne, zullen “veel zwaardere sancties moeten volgen”, aldus de premier. Maar dat Rusland Oekraïne is binnengevallen, staat volgens hem nog onvoldoende vast.

“Het erkennen van de republiek is al een onacceptabel feit en raakt aan de stabiliteit in ons deel van de wereld”, zei Rutte. Hij zei niet te willen “speculeren” over de vraag of de Russische krijgsmacht al bezig is met militaire acties in het gebied. Er wordt “met bondgenoten” overleg over gevoerd, aldus de premier.