Tot 23 jaar cel voor moordaanslag op Enschedese advocaat Schol

De rechtbank in Almelo heeft twee mannen celstraffen tot 23 jaar opgelegd voor de moordaanslag op de Enschedese advocaat Philippe Schol. Het tweetal, de Hengeloërs Bert Jan ten V. (48) en Maikel T.T. (32), vuurde op 6 november 2019 vanuit een rijdende auto meerdere kogels af op Schol, in de buurt van diens huis in het Duitse Gronau. Schol liet op dat moment zijn hond uit en raakte ernstig gewond. Volgens de rechtbank was de moordpoging “een aanslag op de rechtsstaat”.

De opgelegde straffen zijn conform de eisen van het Openbaar Ministerie: 23 jaar voor Ten V. en 18 jaar voor T.T. Ten V. is ook veroordeeld voor de beschieting van een sportschool in Losser, een maand voor de aanslag op advocaat Schol. T.T. was daar niet bij. In de sportschool was op dat moment nog een klant aanwezig.

Beide incidenten houden verband met elkaar. Schol trad op als curator bij het faillissement van de sportschool, evenals bij faillissementen van verwante sportscholen. Een en ander ging gepaard met conflicten, waarbij ook aan het adres van Schol bedreigingen zijn geuit. In Gronau en Losser is hoogstwaarschijnlijk hetzelfde wapen gebruikt. In beide gevallen was er volgens de rechtbank sprake van een opdracht. De twee verdachten waren in te huren voor incassoklussen.

De aanslag op Schol omschreef de rechtbank als “een grondig en langdurig voorbereid moordplan”. Wie er heeft geschoten, is niet vastgesteld. Dat maakt niet uit, aldus de rechtbank. De twee verdachten hadden dezelfde bedoeling – het vermoorden van de advocaat – en zijn samen opgetrokken bij de uitvoering van het plan. Het duo heeft ontkend, in weerwil van het volgens de rechtbank ruim voldoende bewijs.

De rechtbank benadrukte het feit dat de poging tot moord op Schol amper twee maanden na de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum plaatsvond. “De schok die deze moord in Nederland en daarbuiten met zich meebracht heeft de mannen er niet van weerhouden om meerdere kogels op de curator af te vuren”, aldus de rechter in het vonnis. De rechtsstaat én de professionals die de rechtsstaat dienen, moeten beschermd worden, zette de rechtbank bij de onderbouwing van de opgelegde straffen uiteen.

De aanslag was voor Schol “een extreem traumatische gebeurtenis”, aldus de rechtbank, die het leven van hem en zijn naasten voorgoed heeft veranderd. De advocaat werd door een kogel geraakt in zijn bovenbeen, waardoor hij een slagaderlijke bloeding opliep. Slagvaardig optreden van buurtgenoten en voorbijgangers heeft zijn leven gered. Sinds de moordpoging draagt Schol een kogelvrije jas.