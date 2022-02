“Alcohol en drugs zijn een belangrijke boosdoener voor onveilige situaties”

Een sociaal veilige (leer)omgeving is voor studenten niet vanzelfsprekend. Vandaag publiceerde de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek waaruit blijkt dat vier procent van de studenten grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren op hun opleiding. Genoeg reden om over sociale veiligheid in gesprek te gaan. Student eventmanagement Lars van Winden heeft in samenwerking met Frederiek Voskens van Stichting Time Out en medestudenten de pilot SKETCH! georganiseerd, een onderzoekende theatershow, die bewustwording brengt rondom het thema sociale veiligheid.

Als onderdeel van zijn studie aan de Hogeschool Utrecht moet Lars en zijn medestudenten een praktijkopdracht doen. Aan het begin van dit jaar kregen ze een lijst met opdrachtgevers waar ze uit konden kiezen. Stichting Time Out sprong eruit. “We hadden met deze stichting het idee dat het iets voor ons kon betekenen en voor anderen. We zijn gaan brainstormen en hebben onze ideeën gecombineerd. Het onderwerp sociale veiligheid was er al. Ik had in eerste instantie niet zoveel met het onderwerp, maar na de eerste briefing kwam het toch wel dichtbij. Toen ik er wat meer over nadacht, heb ik toch wel incidenten meegemaakt, bijvoorbeeld op mijn werk, die over mijn grenzen gingen.”

Interactieve theater talkshow

Zeven maanden is er aan de pilot gewerkt, deze week vond de voorstelling plaats. Lars was verantwoordelijk voor de catering, locatie en de livestream. SKETCH! is een interactieve theater talkshow, waarbij het publiek, bestaande uit studenten, actief betrokken wordt. De naam ‘sketch’ komt onder andere van het woord ‘sketchy’, dat door jongeren gebruikt wordt om een situatie die niet prettig voelt aan te duiden. Lars vond het supertof om te doen en voelt zich voldaan. “Ik heb veel dingen die ik tijdens het eerste jaar geleerd heb, kunnen toepassen.”

Hij ziet nu in hoe belangrijk dit thema is en dat sociale onveiligheid, grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik overal voorkomen. “Alle input voor de voorstelling komt uit het echte leven. Er zijn zeker situaties die ik herken.” Een deel van de problemen rondom sociale veiligheid vinden plaats rondom uitgaan en de studentenverenigingen. Bij het laatste speelt groepsdruk een grote rol. Ook zijn volgens Lars alcohol en drugs een belangrijke boosdoener voor onveilige situaties. “Ze zeggen niet voor niets dat alcohol meer stuk maakt dan je lief is.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Omdat ik er wat van wil maken; ik ga vaak sporten en dat vind ik leuk. Voor mij brengt elke dag iets nieuws.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Mijn stage die volgende week begint, dat vind ik spannend. Ik ga een half jaar stagelopen bij Next Venue, een evenementenbureau met twintig locaties.”

Hoe zorg je goed voor jezelf?

“Lekker sporten, buiten zijn, met vrienden, en dat ik doe wat ik leuk vind, dat vind ik belangrijk. Ik probeer wel op te letten wat ik eet, maar ik ga ook naar Mc Donalds als iemand dat plan heeft. Soms denk ik wel, ik moet nu naar bed, maar dat gaat wel uit zichzelf.”

Wat deed je als kind graag?

“Mijn vader had een paprika kwekerij, daar was ik eigenlijk altijd, tussen de planten.”

Wat doe je elke ochtend als vast ritueel?

“Dan ga ik ontbijten en sporten. En dan doen wat er op de planning staat.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn sociale vaardigheden, mijn gezelligheid en dat ik altijd vrolijk ben.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik denk dat ik dan mijn opa zou kiezen. Ik vind dat hij altijd heel positief en op een mooie manier in het leven staat. Ik denk dat ik daar veel van kan leren. Afgelopen najaar lag hij in het hospice en had ik mooie gesprekken met hem. Het is wonderbaarlijk, want hij leeft nog steeds. Hij bewaart altijd zijn rust, hij is gewoon heel tevreden.”

Wat kook je het liefste?

“Ik heb een barbecue, dat vind ik leuk. Ik heb niet echt een specifiek gerecht, alles van de barbecue is perfect.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar zou je het over hebben?

“Ik zou van de barbecue eten, zoals spareribs, alles wat veel vlees is. Ik heb vier hele goede vrienden van de Pabo, die nodig ik dan uit. Mijn schoonfamilie, ouders, zussen en vriendin. Die is er bijna altijd bij. Ik zou het niet over iets anders hebben dan altijd, dus gewoon gesprek over iets wat er speelt. Ik vind Formule 1 interessant, of iets uit het nieuws.

Is er nog iets wat je wil zeggen?

“Nou, eigenlijk niet.”