Apple Store in Amsterdam pas vrijdag weer open

De vestiging van Apple aan het Leidseplein waar dinsdag een urenlange gijzeling was, blijft een aantal dagen dicht. Dat is te zien op de website van de Apple Store.

Bij een overzicht van de openingstijden staat dat het pand woensdag en donderdag de deuren gesloten houdt. Pas vrijdag wordt een opening voorzien, vanaf 10.00 uur.

Apple heeft officieel nog niet gereageerd op het incident. Daarbij werd een man urenlang gegijzeld en bedreigd met een wapen. Hij kon ontsnappen en is in veiligheid gebracht. De gijzelnemer is overmeesterd en afgevoerd in een ambulance na door een politieauto te zijn aangereden.