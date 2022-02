Gegijzelde man Apple Store is een Bulgaar

De man die dinsdagavond in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam werd gegijzeld, is een Bulgaar. Dat meldt de driehoek van Openbaar Ministerie, politie en burgemeester Femke Halsema.

Over het motief van de 27-jarige Amsterdammer die tot de gijzeling overging, is nog niets bekend. Het onderzoeksteam onder leiding van het OM houdt alle opties open over zijn beweegredenen. De verdachte ligt gewond in het ziekenhuis. Hij werd door een auto van de Dienst Speciale Interventies hard aangereden toen hij achter de gegijzelde man aan de winkel uit rende.

De Bulgaarse gijzelaar moest voor de deur van de winkel het water ophalen waar de verdachte om had gevraagd, maar zette het ineens op een lopen. Daarop greep de politie dus in, waarna de verdachte op straat kwam te liggen.