Gijzelnemer Apple Store droeg explosieven, maar niet op scherp

De 27-jarige Amsterdammer die dinsdagavond een gijzeling uitvoerde in de Apple Store op het Leidseplein, had toch explosieven op zijn lichaam. Die stonden echter niet op scherp, meldt de driehoek van Openbaar Ministerie, politie en burgemeester Femke Halsema.

Wat voor soort explosieven de man droeg in een soort bomvest, wordt onderzocht. Dinsdagavond, nadat de verdachte was overmeesterd, meldde de politie nog dat de man geen explosieven op zijn lichaam had. Wel werd gezegd dat het vest nog nader zou worden onderzocht.

Nadat hij eenmaal buiten op straat was aangereden door de politie, is de gijzelnemer eerst door een robot onderzocht op explosieven voordat medisch personeel hem zorg kon verlenen. Daarna is hij zeer ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij op dit moment onder bewaking ligt.

Tijdens de gijzeling is er meermalen contact geweest tussen de verdachte en een onderhandelaar van de politie. Omdat er vermoedens waren dat de gijzelnemer berichtgeving volgde op sociale media, is ervoor gekozen om zeer terughoudend te zijn in het verstrekken van informatie over de situatie in het pand, aldus de politie.