Hoger onderwijs moet sociale veiligheid structureel controleren

De Inspectie van het Onderwijs roept de universiteiten en hogescholen op de sociale veiligheid in de gaten te houden, zowel in hun eigen instelling als samen in de hele sector. Er is nog geen landelijk systeem om die veiligheid in het hoger onderwijs te controleren. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) komt met een actieplan.

Universiteiten en hogescholen lijken wel door de meeste studenten als veilig te worden ervaren, zo valt uit onderzoek van de inspectie op te maken. Maar van de 1500 mensen die een vragenlijst van de inspectie invulden, meldde toch 4 procent op de opleiding grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Als dit percentage voor alle studenten in het hoger onderwijs zou gelden, dan zou dat neerkomen op ruim 30.000 studenten, schat de inspectie.

De helft van de studenten die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, meldde dat dit kwam van personeel van de instelling. Het is voor het eerst dat er wat cijfers zijn over de sociale veiligheid in het hoger onderwijs in Nederland. Veel animo voor de vragenlijst van de inspectie was er niet. 15 procent van degenen die waren aangeschreven vulde het formulier in. De onderzoekers kunnen ook niet zeggen of de corona-maatregelen de cijfers misschien vertekenen.

Van de zestig studenten die grensoverschrijdend gedrag meldden, hebben de meesten met iemand binnen of buiten de instelling daarover gesproken. Een kwart van deze studenten besprak het incident met de vertrouwenspersoon van de instelling. Een enkeling diende een klacht in of stapte naar de politie. Een kwart liet het er maar bij.

De LSVb presenteerde woensdag meteen het Actieplan Sociale Veiligheid. Voorzitter Ama Boahene noemt de geschatte 30.000 “een schokkend aantal”. Een van de aanbevelingen is een toegankelijke meldprocedure. “Een student die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag heeft laagdrempelige hulp nodig. Het komt nu nog te vaak voor dat studenten niet weten waar ze terechtkunnen of dat de meldprocedure onnodig ingewikkeld is”, concludeert ze.

Volgens de studentenclub zouden meer instellingen een onafhankelijke ombudsfunctionaris moeten aanstellen. Verder moet er aandacht komen voor preventie en nazorg en moeten er trainingen over sociale veiligheid worden opgezet.

Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Lisanne de Roos is ook bezorgd:”Het moge duidelijk zijn dat elke student die zoiets meemaakt, er één te veel is. Het ISO gaat zelf ook een onderzoek naar de sociale veiligheid in het hoger onderwijs doen.