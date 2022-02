Jetten: effect conflict op gasprijs moeilijk te voorspellen

Het is moeilijk te voorspellen wat het effect zal zijn op de gasprijs voor Nederlanders, als het effect tussen Rusland en Oekraïne verder escaleert. Dat zei minister Rob Jetten (Energie en Klimaat) woensdag, voorafgaand aan een debat over de klimaatplannen van het kabinet.

Volgens Jetten houdt het kabinet “continu” de energiemarkt in de gaten, en is er ook contact met buurlanden over de energieprijzen. Hij benadrukt dat Nederland momenteel wel voldoende gasvoorraden heeft om bijvoorbeeld huishoudens en ziekenhuizen te voorzien. Daar “hoeven we ons momenteel geen zorgen over te maken”.

In het voorjaar kijkt het kabinet naar de koopkracht, en “of er nog meer” compensatie moet komen dan het kabinet eind vorig jaar al aankondigde om de fors gestegen prijzen voor burgers te compenseren. Daarvoor werd onder meer de belasting op energie verlaagd.

Europa importeert volgens Jetten momenteel ongeveer 20 tot 25 procent van zijn gas uit Rusland. Hij verwacht niet dat de regering in Moskou de gastoevoer naar Europa helemaal zal afknijpen, omdat dat land ook afhankelijk is van die inkomsten. “Dat zie ik niet snel gebeuren.”