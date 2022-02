Kamer wil plan om afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen

Nederland moet af van de afhankelijkheid van Russisch aardgas, vindt de Tweede Kamer. In een motie die steun heeft van een ruime Kamermeerderheid wordt het kabinet opgeroepen een plan op te stellen “om de komende jaren de afhankelijkheid van Rusland op energiegebied af te bouwen”.

Verder vraagt de Kamer om een onderzoek dat duidelijk moet maken hoe afhankelijk Nederland voor zijn energie is van “onvrije landen”. De regering moet daar jaarlijks over gaan rapporteren. Een van de onderdelen van de rapportage die de Kamer graag wil zien, is de gasimport vanuit Rusland.

Rusland is de belangrijkste gasleverancier van de Europese Unie. Daar voelt de Kamer veel ongemak bij, zeker nu de verhoudingen tussen Rusland en het Westen zeer gespannen zijn door het conflict in Oost-Oekraïne.

Zowel de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie als de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, JA21, SGP en Partij voor de Dieren steunen de motie. Die begint met de vaststelling dat de gasprijzen “torenhoog zijn” en dat “Nederland en Europa te afhankelijk zijn van Rusland”.