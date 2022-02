Luchthaven laat reizigers kiezen: kerosine of duurzame variant

Reizigers die een vliegticket boeken bij Rotterdam The Hague Airport kunnen voortaan hun uitstoot compenseren door te kiezen voor duurzame luchtvaartbrandstof (SAF). Deze biokerosine vermindert de uitstoot en is volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft een van de “eerste en makkelijkste opties” om de luchtvaart te verduurzamen.

In de praktijk wordt niet direct SAF in het vliegtuig bijgetankt als een deel van de inzittenden daarvoor heeft gekozen. Deze biokerosine wordt ingezet in vliegtuigen die zich ergens in de wereld dicht bij fabrieken bevinden die de biobrandstof maken. Daardoor hoeft deze niet vervoerd te worden naar vliegvelden en wordt ook daarmee CO2 bespaard, legt de luchthaven uit. Een goed idee, reageert Melkert. “CO2-uitstoot is een wereldwijd probleem. Het maakt niet uit waar je die uit de atmosfeer haalt, want CO2 is overal.”

Nederland heeft nog geen fabrieken die duurzame luchtvaartbrandstoffen produceren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet in december weten dat productie van biokerosine in Rotterdam in 2023 moet starten. In de jaren daarna komen er meer fabrieken bij. Voorlopig gebruiken de vliegtuigen uit Rotterdam daarom nog gewoon fossiele brandstoffen. Reizigers die voor SAF kiezen, verduurzamen dus wel andere vliegtuigen dan waar ze zelf in zitten.

Voor een vliegticket van Rotterdam naar Londen betalen reizigers 18 euro bovenop hun ticketprijs als ze volledig op de zogeheten SAF willen vliegen. Een ticket van Rotterdam naar Barcelona kost ongeveer 69 euro extra. Bovendien kunnen reizigers er ook voor kiezen om een kleiner deel van hun brandstof te vervangen met de duurzamere variant. De luchthaven zegt voor dit model te kiezen, zodat de consument zelf kan kiezen of die duurzamer wil vliegen. Ook via KLM of via de website van Fly On SAF is het al mogelijk om de uitstoot van een vliegreis te compenseren met biobrandstof.

Met biokerosine kan al zeker 50 procent CO2-uitstoot bespaard worden. Met een andere vorm van SAF, synthetische kerosine, kan de uitstoot al ruim 80 procent minder zijn, legt Melkert uit. “Overstappen naar duurzame brandstof zorgt voor significant minder uitstoot.” Of SAF uiteindelijk goedkoper wordt dan fossiele brandstoffen is erg afhankelijk van hoe snel fabrieken meer biologische brandstoffen gaan maken.

SAF is een verzamelnaam voor duurzame vliegtuigbrandstoffen. Het gaat dan om huidige opties zoals biokerosine, gehaald uit bijvoorbeeld plantaardige frituurvetten, en synthetische kerosine, gemaakt met afgevangen CO2. Maar in de toekomst kan ook waterstof een SAF zijn.