Minister wil kinderopvangtoeslag losmaken van gewerkte uren

De kinderopvangtoeslag wordt vanaf volgend jaar mogelijk niet meer gekoppeld aan het aantal uren dat een ouder werkt. Nu wordt de hoogte berekend op basis van de werkuren van de ouder die het minst werkt. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken wil deze voorwaarde loslaten, omdat die voor veel ouders ingewikkeld is om uit te voeren en belemmerend uitpakt.

Zo is het met name voor ouders die onregelmatig werken of voor ondernemers moeilijk een inschatting te maken over de gewerkte uren per maand. Soms krijgen ouders daardoor te maken met hoge bedragen die ze moeten terugbetalen. Ook kan het ertoe leiden dat ouders minder werken dan ze zouden kunnen.

Verder is het de bedoeling dat gemeenten het toezicht op de gastoudervang intensiveren, om de kwaliteit van deze opvang beter in de gaten te kunnen houden. Dat gaat 6,4 miljoen euro kosten. Van Gennip wil dat bedrag laten betalen door de ouders die gastouderopvang gebruiken. Zij zullen dan minder toeslag hiervoor ontvangen. Omgerekend zal dat een verlaging zijn van 0,15 euro per uurprijs.

Het plan van de minister gaat nu in consultatie, zodat belanghebbenden erop kunnen reageren. Het kabinet wil uiteindelijk toe naar een ander stelsel voor toeslagen. Voordat dit zover is, zal het huidige systeem nog worden verbeterd.