Ondanks wereldwijde chip tekorten toch een nieuwe Samsung telefoon

De schrijnende tekorten aan chips houden al een tijdje aan en lijken ook nog wel een tijdje te duren. Corona zorgde ervoor dat wereldwijd fors meer mensen op afstand gingen werken. Dit leidde tot meer vraag naar mobiele apparaten en dus naar ook halfgeleiders en chips. Het hielp ook niet mee dat lokale corona-uitbraken in Azië ervoor zorgden dat een aantal chipfabrieken tijdelijk dicht moesten.

Een van de grootste chipfabrikanten Intel waarschuwde onlangs nog dat het wereldwijde tekort aan chips nog zo’n twee jaar kan aanhouden en dat er gigantische investeringen nodig zijn om dit probleem aan te pakken.

Subsidies en investeringen

Onlangs drong de Amerikaanse President Joe Biden er bij het Congres dan ook op aan om meer financiële middelen goed te keuren om de chipproductie in de Verenigde Staten te stimuleren. En ook de Europese Unie presenteerde vorige week een plan met mega-subsidies om de chipproductie in Europa naar een hoger niveau te tillen.

Het Zuide Koreaanse technologie concern Samsung heeft ook niet stil gezeten en investeerde fors in de productie van chips om aan de sterke vraag te kunnen voldoen. Zo kocht het bedrijf onder meer de modernste chipmachines om de eigen productie van geheugen- en systeemchips flink uit te breiden. In Texas wordt bovendien voor zo’n 17 miljard dollar een nieuwe ‘Samsung’ chipfabriek gebouwd, meldt The Wall Street Journal.

Ondanks deze schaarste aan chips heeft het concern het afgelopen kwartaal een recordomzet geboekt van bijna 56 miljard euro. Deze grote omzet is vooral te danken aan de groeiende vraag naar Samsung smartphones, beeldschermen en geheugenproducten. Begin deze maand nog lanceerde het bedrijf de Samsung Galaxy S22-reeks die vanaf 25 februari in Nederland verkrijgbaar is.

Nieuwe telefoon

De Galaxy S22 verschilt weinig van de Galaxy S21 afgezien van de luxere uitstraling (de achterzijde van de S22 is van glas en niet van plastic), de iets kleinere batterij, het kleinere scherm en de camera met hogere resolutie. Samsung blijft bij de S22-reeks wel vasthouden aan zijn twee-chips-beleid: Woon je in de Verenigde Staten of Azië, dan krijg je een toestel met de Snapdragon 8 Gen 1. Is je plek in Europa en de rest van de wereld dan krijgt de Exynos 2200 die door Samsung zelf gemaakt wordt.

De S22 is een relatief klein toestel, niet alleen in vergelijking met zijn soortgenoten, maar ook met de gehele Android-markt, een goede keuze voor mensen die hun smartphone graag met één hand bedienen. De S22 geeft prachtig beeld met kleuren die er helder en levendig uitzien en een hoge maximale helderheid. De prijzen van de S21 en de S22 zijn nagenoeg hetzelfde.

Een vernieuwd design en enorm verrassende features zitten er dit jaar niet in, maar het toestel maakt het dagelijkse gebruik van de mobiele telefoon weer een stukje prettiger. Het heeft een compacter design dat prettiger vasthoudt, een scherm dat in het zonnetje beter afleesbaar blijft, en een camera die betere foto’s schiet. En ondertussen wordt er door het Zuid Koreaanse concern flink gebouwd aan de nieuwe chip fabriek in Texas en kunnen we volgend jaar vast weer een hele nieuwe serie verwachten.