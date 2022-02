Politie: ‘veel’ onderzoek gedaan bij Apple Store na gijzeling

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag ter plaatse “veel onderzoek” gedaan naar de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam. Dat meldt een politiewoordvoerster woensdagochtend. Wat daar uitgekomen is, kan ze nog niet zeggen.

Ter plekke lopen en fietsen woensdagochtend meerdere mensen langs het glazen pand. In een aantal ramen zitten in totaal vier gaten en zijn barsten te zien. Volgens de politie had de verdachte zowel een automatisch wapen als een handvuurwapen bij zich. Met het automatische wapen heeft hij zeker vier keer richting de politie geschoten, toen die aan het begin van de avond ter plaatse kwam, zo zei de politie dinsdagavond. De politie rijdt op het plein rond. De winkel is gesloten, wel brandt er licht en staan schermen van computers aan. Voor zover te zien is zijn er geen mensen aan het werk in de winkel.

Over de toestand van de verdachte, die zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht, kan de politie woensdagochtend niets zeggen. Ook over hoe het nu gaat met de man die onder schot werd gehouden, kan de woordvoerder niets kwijt. De politie wil eveneens geen nieuwe informatie geven over de twee doorzochte woningen in Amsterdam, noch over het ‘bomvest’ dat de gijzelnemer zou hebben gedragen.

De gijzeling duurde dinsdagavond urenlang en kwam ten einde toen de gijzelaar die de verdachte onder schot hield het op een lopen zette. Dat gebeurde toen de gijzelnemer, een 27-jarige Amsterdammer, water kreeg dat hij aan de politie had gevraagd. De gijzelnemer ging de gijzelaar achterna. Eenmaal buiten werd de verdachte hard aangereden door een politieauto. Ongeveer zeventig mensen konden tijdens en na afloop van de gijzeling door de politie in veiligheid worden gebracht.

De gijzelnemer legde tijdens de gijzeling zelf contact met de politie en eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand. De verdachte zou gedreigd hebben zichzelf op te blazen. Op een foto die de verdachte naar de regionale zender AT5 stuurde, was te zien dat de verdachte, gekleed in een camouflagepak, een soort bomvest leek te dragen. Na afloop van de gijzeling zijn er geen explosieven op zijn lichaam aangetroffen, maar was het niet duidelijk of het vest helemaal ongevaarlijk was.

De Apple Store lijkt woensdag en donderdag niet open te gaan. Op de website van de Apple Store staan aangepaste openingstijden. Daar wordt vermeld dat de Apple Store vrijdag vanaf 10.00 uur weer open is.