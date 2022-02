Zachte winter zorgt voor explosie aan molshopen

De zachte winter en warme temperatuur in januari en februari zorgt ervoor dat mollen eerder dan normaal naar de oppervlakte komen. En daar zit niemand op te wachten. Een enkele mol kan al een behoorlijke ravage aanrichten in je tuin. Dit zorgt ervoor dat bestrijding vaak noodzakelijk is.

Al vroeg in het jaar zijn er veel molshopen te zien. Mollen komen normaal tegen het eind van februari naar boven om te paren, maar door het warme weer is de biologische klok van veel beesten van streek en gaan zij eerder naar de oppervlakte. Ongediertebestrijders hebben dan ook gemiddeld meer meldingen van overlast van het dier dan een jaar geleden.

Mollenschade aan tuin, vee en huis

Zoals bekend graaft de mol ondergrondse gangen om op zoek te gaan naar eten zoals regenwormen. Dit kan op termijn resulteren in een reusachtig gangenstelsel met meerdere molshopen aan de oppervlakte. En juist deze molshopen zorgen voor schade aan de directe omgeving. Want zo’n molshoop ziet er misschien onschuldig uit, maar kan wel degelijk gevaarlijk zijn voor huizen en dieren. Daarom is het belangrijk om goed te monitoren waar de mol zich ophoudt en hiernaar te handelen. Vormt het dier geen gevaar, dan is er niks aan de hand. Zo wel? Dan moet het beest bestreden worden.

Mollenklemmen als oplossing voor mollenplaag

De mol bestrijden is in sommige gevallen de enige manier om ervan af te komen. Bijvoorbeeld wanneer het dier te veel schade aanricht of een te groot risico vormt voor de directe omgeving. In dat geval kan het verstandig zijn om op zoek te gaan naar een concrete oplossing. Maar hoe kom je van een mollenplaag af? Er zijn meerdere methodes bekend om het dier aan te pakken. Vergiftiging door middel van pillen is er daar één van, maar vaker wordt er gekozen voor de aanpak met de mollenklemmen. Waarom meervoud? Omdat één enkele mollenklem niet volstaat bij het aanpakken van de gangengraver.

Eén mol is in staat om een gigantisch gangenstelsel te graven. De kans dat je het beest daarom met een enkele mollenklem vangt, is klein. Daarom wordt er aangeraden om altijd minimaal twee mollenklemmen te kopen, maar nog gebruikelijker is het om tot een aantal van acht tot tien mollenklemmen te gaan. Een mollengang kan namelijk tot wel 200 meter lang worden en een diepte bereiken van 120 centimeter. De kans op het vangen van de mol wordt op deze manier simpelweg groter.

Klimaat wakkert mollenplaag aan

Het warme weer aan het begin van 2022 is één van de redenen dat de mol al zo vroeg in het jaar voor problemen zorgt. Maar ook de natte zomer van 2021 speelt hierin een rol. Door de grote hoeveelheid neerslag die is gevallen in de afgelopen zomer, hebben veel jonge mollen deze periode overleefd. Hierdoor zijn er meer mollen dan normaal. De aanwezigheid van deze extra mollen draagt eraan bij dat de overlast van molshopen nóg groter is.