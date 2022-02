Aboutaleb steunt burgemeester en bewoners Kiev in brief

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft in een brief de steun van zijn stad uitgesproken en solidariteit betoond met burgemeester Vitiali Klitsjko en inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kiev. De stad en anderen delen van Oekraïne liggen onder vuur van het Russische leger dat donderdag het land in trok.

Aboutaleb zegt bedroefd te zijn over de inval. “Wij zijn er vast van overtuigd dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne gerespecteerd dient te worden, en dringen er bij de Russische regering op aan haar agressie tegen Oekraïne en haar burgers te staken. Ik wens u en uw collega-burgemeesters de kracht en de moed toe om deze donkere tijden door te komen.”

De burgemeester van Rotterdam beloofde als teken van solidariteit de Oekraïense vlag hijsen op het stadhuis en het belangrijkste herkenningspunt van Rotterdam, de Erasmusbrug, in blauw en geel uit te lichten. “Aarzelt u niet een beroep op ons te doen voor verdere steun. Rotterdam staat achter de Oekraïense bevolking in deze moeilijke tijd,” schrijft Aboutaleb.

Ook op het Amsterdamse en Haagse stadhuis is donderdag de Oekraïense vlag gehesen uit solidariteit met de bevolking van Oekraïne.