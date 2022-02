Cabaretier Hans Teeuwen hervat na twee jaar tournee

Hans Teeuwen gaat 1 maart weer van start met de tournee van zijn nieuwe show Nou Lekker Dan!. Dat heeft zijn agent donderdag bekendgemaakt. De cabaretier had in maart 2020 net één try-out van zijn langverwachte nieuwe voorstelling gespeeld toen alle theaters dicht moesten vanwege de coronapandemie.

Fans die in 2020 kaartjes hadden voor een van de voorstellingen zijn als het goed is door het desbetreffende theater benaderd over de nieuwe datum waar de kaarten nu geldig voor zijn. Er zijn her en der nog enkele tickets beschikbaar omdat sommige kaarten zijn geretourneerd nadat de oorspronkelijke tournee vanwege corona niet kon doorgaan.

Tegelijkertijd zijn er extra voorstellingen bijgeboekt, in Theater Carré in Amsterdam, De Spiegel in Zwolle, World Forum Theater in Den Haag en het Nieuwe Luxor in Rotterdam. De speellijst staat vanaf donderdagochtend op de website van Teeuwen. De voorverkoop voor de extra shows gaat vrijdagochtend om 10:00 uur van start, via de website van de theaters.

Waar sommige cabaretiers de afgelopen maanden alweer op de planken stonden, gaf Teeuwen meerdere malen te kennen dat hij dit pas weer zou gaan doen als er geen coronapas meer nodig was voor theaterbezoek. Nou Lekker Dan! is de eerste nieuwe show van Teeuwen sinds 2016.