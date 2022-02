D66 wil ‘het zwaarst mogelijke sanctiepakket’ tegen Poetin

Na de grootscheepse aanval van Rusland op het buurland Oekraïne moeten westerse landen “het zwaarste mogelijke sanctiepakket” tegen het bewind in Rusland instellen. Dat laat D66-buitenlandwoordvoerder Sjoerd Sjoerdsma weten.

“Poetin kiest voor oorlog tegen Oekraïne. Nu komt alles aan op een gezamenlijk en zo krachtig mogelijk antwoord: het zwaarst mogelijke sanctiepakket. Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk”, twittert de D66’er.

De EU, VS, VK en Canada hebben naar aanleiding van de Russische erkenning van de twee afvallige regio’s in Oekraïne al een eerste sanctiepakket afgekondigd. Die was nog beperkt zodat de strafmaatregelen uitgebreid konden worden als Rusland nog andere stappen tegen Oekraïne zou nemen.