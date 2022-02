Steunbetuigingen aan Oekraïne in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Op meerdere plekken in Nederland demonstreren mensen om te laten zien dat ze achter Oekraïne staan na de Russische invasie. Bij zowel de ambassade van Rusland in Den Haag als op de Dam in Amsterdam staan enkele tientallen betogers. De gemeente Rotterdam betuigt ook steun aan het Oekraïense volk.

Bij de Russische ambassade scanderen demonstranten leuzen naar het ambassadegebouw en schelden ze de Russische president Vladimir Poetin uit. Ook wordt er gezongen. Een van de demonstranten liet een opsomming van Russische militaire acties in oude Sovjetstaten zien: “Moldova 1992, Georgia 2008, Ukraine 2014 2022”, gevolgd door de zin “Next: …”.

In Amsterdam staan mensen op de Dam in een kring en dragen ze onder meer blauw-gele Oekraïense vlaggen en een bord met de tekst ‘Russia go home’. De gemeente Rotterdam laat donderdagavond de Erasmusbrug blauw-geel kleuren als steunbetuiging. De gemeente meldt op sociale media dat de Oekraïense vlag bij het stadhuis wordt gehesen.

’s Ochtends hadden enkele tientallen betogers zich ook tijdelijk verzameld op het Plein in het centrum van Den Haag, bij het tijdelijk gesloten gebouw van de Tweede Kamer en om de hoek bij het Binnenhof. Ook zij hadden Oekraïense vlaggen bij zich en borden met teksten als “Stop War” en “Stop Russia”.