Generaal: Rusland wil in enkele dagen leger Oekraïne neutraliseren

Rusland wil binnen enkele dagen het leger van Oekraïne neutraliseren. Dat maakt generaal Onno Eichelsheim, de hoogste Nederlandse militair, op uit de inzet van Russische militairen in Oekraïne. Hij weet niet of de Russen gaan slagen in hun opzet.

Hij spreekt van een “grootschalige militaire invasie”. De Commandant der Strijdkrachten (CDS) verwacht dat de Russen een “groot deel” van het grondgebied van Oekraïne proberen in te nemen, inclusief de hoofdstad Kiev. “Het zwartste scenario is zich aan het ontvouwen.”

De inval begon met de inzet van raketten, kruisvluchtwapens en artillerie om de Oekraïense luchtverdediging uit te schakelen. Rusland trok vanuit het oosten, de Krim en Belarus het buurland binnen, aldus Eichelsheim.

Met langeafstandswapens zijn havens, vliegvelden en andere militaire installaties onder vuur genomen. Ook zijn er luchtlandingen geweest bij Kiev. De Russen proberen Oekraïense militaire eenheden te isoleren, aldus de generaal.

In verband met de oorlog is de gereedheid van een aantal Nederlandse eenheden verhoogd. Verloven zijn ingetrokken en er zullen extra oefeningen worden gehouden, zei Eichelsheim. Ook zullen NAVO-bondgenoten mogelijk eenheden en materieel door ons land verplaatsen.

Nederland heeft eenheden gereed staan voor de NAVO. Het gaat onder meer om een amfibisch transportschip, een fregat, een duikteam en 1500 militairen. De CDS verwacht dat de NAVO binnen enkele dagen wel een beroep op deze eenheden gaat doen. Ze worden alleen in NAVO-gebied ingezet, niet in Oekraïne. Dat land is geen NAVO-lid.

Het plan was eigenlijk om vrijdag wapens aan Oekraïne te leveren. Dat wordt een ander moment, zegt de generaal. Hij gaat ervan uit dat het nog zeker gaat lukken om de spullen in Oekraïne te krijgen. Het gaat onder meer om scherpschuttersgeweren, radarapparatuur en scherfvesten.

Door de oorlog is ook de cyberhulp die de EU aan Oekraïne zou geven in de problemen gekomen. Voor die inzet staat één Nederlandse specialist gereed. Er moest in Kiev nog onderzocht worden welke digitale hulp Oekraïne precies nodig heeft. Er wordt nu gekeken of er toch nog op een andere manier hulp kan worden gegeven.