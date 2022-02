Het weer met Piet Paulusma: regen, kans op hagel en windstoten

Verkeerswaarschuwing : Windstoten in kracht 7. Kustgebieden, IJsselmeergebied en Waddengebied windstoten in kracht 8 en 9.

Vandaag is het periodiek regenachtig weer. Het regent vooral in de middag vaak stevig met buien. Kans op hagel en natte sneeuw en windstoten. Overdag temperaturen van 8 tot 11 graden. Er staat een matige tot krachtige west tot zuidwestenwind. Windstoten in kracht 7 of 8.

Vanavond een periode bui vrij. Vanaf later vanavond of vanaf vannacht buien. Kans op onweer en windstoten in kracht 7 of 8. Temperaturen tussen de 1 en de 3 graden. Kustgebieden en Wadden4 of 5 graden. De wind uit west tot zuidwesten is matig tot krachtig met windstoten in kracht 6 tot 8. In het Waddengebied staat een harde wind met windstoten in kracht 8 of 9.

Vrijdag

Vrijdag eerst veel bewolking en buien. Kans op hagel, natte sneeuw en mogelijk onweer. Vroeger en later in de middag overgang naar droog weer met de zon erbij. Overdag 7 tot 9 graden. De wind uit west tot noordwest is matig tot krachtig. Windstoten in kracht 7 of 8. In het Waddengebied windstoten in krachtn8 of 9. In de middag wordt het rustiger met eerst nog windstoten in kracht 6 tot in kracht 8.

In de avond en nacht vrij helder en vrij rustig weer met -2 tot 0 graden. In de kustgebieden en in het Wadengebied 2 of 3 graden. Vrijwel overal grondvorst en gladheid. De wind afnemend zwak of matig, kracht 2 of 3.

De vooruitzichten:

Zaterdag vrij zonnig weer en 8 of 9 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. In de nacht meest lichte vorst van -1 tot -3 graden. Kustgebieden +1 of +2 graden. Overal grondvorst en kans op gladheid.

Zondag ook vrij zonnig weer veel zon en 9 graden. Een matige wind uit het zuidoosten. In de nacht vrij helder weer en -1 tot +4 graden. Bijna overal grondvorst. Kans op gladheid. Maandag zon en 10 graden. Dinsdag zon, bewolking en droog met opnieuw ongeveer 10 graden.