Hoekstra wil ‘meest alomvattende sanctiepakket’ tegen Rusland

Europa moet overgaan tot het “meest alomvattende sanctiepakket” tegen Rusland, aldus minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hij wil meer hulp vanuit Europa voor Oekraïne.

“We moeten in de volle breedte kijken hoe we Oekraïne kunnen steunen. We moeten met de Europese Unie kijken hoe we nog een veel breder economisch en humanitair pakket kunnen samenstellen, omdat dit natuurlijk niet in een aantal dagen of weken voorbij is”, zegt Hoekstra.

Eerder deze week is al een eerste sanctiepakket tegen Rusland ingesteld door de EU. “Dat was een eerste stap,” zei hij. “Nu moeten we alles uit de kast halen.” De gevolgen voor Europa moeten gezamenlijk gedragen worden.

De minister vindt dat de wapenhulp die Nederland heeft toegezegd aan Kiev moet worden gestuurd. “Een land moet zich kunnen verdedigen.” Het gaat om onder meer scherpschuttersgeweren en bijbehorende munitie, radarapparatuur en scherfvesten.

Hij heeft “grote, grote zorgen” over de situatie in Oekraïne. Hoekstra heeft contact gehad met de ambassadeur van Oekraïne in Den Haag en met zijn Europese ambtgenoten. “We staan schouder aan schouder met Oekraïne.”