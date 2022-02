Kamer praat met kabinet over situatie in Oekraïne

De Tweede Kamer debatteert met het kabinet over de ontwikkelingen in Oekraïne. De spanningen zijn daar hoog opgelopen door de Russische erkenning van twee regio’s in het oosten van Oekraïne. Moskou stuurt ‘vredestroepen’ naar het gebied.

Vorige week ging de ministerraad akkoord met het sturen van ‘defensieve’ wapens naar de regering in Kiev. Het gaat om scherpschuttersgeweren, radarapparatuur, gevechtshelmen en scherfvesten. Daarover mag de Kamer zich nog uitspreken, maar een ruime meerderheid steunt het beleid van het kabinet.

De Europese Unie heeft strafmaatregelen genomen tegen Rusland. De Kamer zal onder meer willen weten wat de gevolgen zijn van mogelijke tegenmaatregelen van de Russen zoals het afknijpen van de gastoevoer naar Europa. Ook zal de vraag op tafel komen of er meer moet worden gedaan voor Oekraïne.

Premier Mark Rutte zal niet het hele debat erbij zijn. Hij moet ’s avonds in Brussel zijn voor een ingelaste Europese top over de situatie in Oekraïne.