Komend weekend bijna 150.000 testafspraken voor nieuwe 1G-beleid

Voor komend weekend staan bijna 150.000 coronatests gepland bij commerciële testaanbieders, meldt Stichting Open Nederland (SON). Vanaf vrijdag vervalt overal het coronatoegangsbewijs, behalve voor evenementen binnen met meer dan vijfhonderd bezoekers zonder vaste zitplaats.

Voor toegang tot zulke evenementen, zoals bijvoorbeeld een feest in een nachtclub, moeten vanaf vrijdag alle mensen een negatieve testuitslag kunnen overleggen, of ze zijn gevaccineerd of niet. Dit wordt ook wel 1G-beleid genoemd, omdat alleen mensen die getest zijn toegang krijgen.

Voor zaterdag staan op dit moment 61.000 tests gepland, voor vrijdag 50.000 en voor zondag zijn 38.000 afspraken gemaakt. SON, dat het testen organiseert, verwacht dat de aantallen nog verder zullen oplopen omdat veel mensen hun test een of twee dagen van tevoren boeken.

Met name in het zuiden van het land is het vanwege het aanstaande carnaval drukker dan voorgaande weken, laat SON weten. De landelijke testcapaciteit is volgens de organisatie nog steeds zo’n 600.000 testen per dag. Toch kan er wel “lokaal drukte ontstaan”. SON vraagt mensen om niet tot het laatste moment te wachten met het maken van een testafspraak voor toegang.

Vorig weekend werden uiteindelijk 153.000 coronatests gepland. Niet iedereen die een afspraak maakt, komt ook daadwerkelijk opdagen voor de test, aldus SON.

Of de testcapaciteit van alle commerciële aanbieders die bij de organisatie zijn aangesloten op peil blijft nu het coronatoegangsbewijs vrijwel overal vervalt, kan SON nog niet zeggen. De aanbieders krijgen betaald per afgenomen test. Het is aan hen zelf om te bepalen of en waar zij testlocaties openhouden.