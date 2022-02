Linda de Mol verwacht in najaar weer op de buis te zijn

Linda de Mol verwacht uiterlijk dit najaar haar rentree op televisie te maken. Dat heeft Talpa donderdag bekendgemaakt. Dan is het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht op SBS6 te zien.

In eerste instantie zou het programma 27 maart beginnen. Maar “in overleg met de betrokken partijen” is besloten het seizoen uit te stellen. De Mol liet na de onthullingen over The Voice of Holland weten al haar taken voorlopig neer te leggen. Het programma BOOS kwam met onderbouwde onthullingen over seksueel wangedrag waar onder anderen orkestleider Jeroen Rietbergen, de inmiddels ex-vriend van De Mol, bij betrokken was.

De Mol heeft niet alleen haar tv-taken opgeschort. Ze is voorlopig ook niet meer te lezen en te zien in haar eigen blad. Het is niet bekend wat Talpa gaat uitzenden in plaats van Miljoenenjacht.