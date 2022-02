Margreet Dolman trapt 40-jarig theaterjubileum af met lenteshow

Margreet Dolman, het bekende alter ego van cabaretier Paul Haenen, staat dit jaar veertig jaar op het podium. Zij trapt dit feestjaar af met een speciale voorstelling waarin Dolman, samen met Dominee Gremdaat, de herwonnen vrijheid na twee jaar coronapandemie viert.

De reeks voorstellingen Margreet Dolman Brengt Lente En Dominee Gremdaat Geeft Zin is van 1 tot en met 10 maart te zien in Theater De Hallen Studio’s in Amsterdam. De kaartverkoop is donderdag van start gegaan. Haenen heeft voor deze locatie gekozen omdat zijn eigen theater, het Betty Asfalt Complex, momenteel wordt verbouwd. Het is de bedoeling dat het robijnen jubileum van Dolman in het najaar, als het theater de deuren weer opent, nog uitgebreider gevierd gaat worden.

De eerste voorstelling van Margreet Dolman speelde Haenen in maart 1982 in Theater Bellevue. Er waren vier voorstellingen gepland, maar uiteindelijk bleef de show vier weken staan. Dolman vierde haar vorige grote jubileum tien jaar geleden in Theater DeLaMar. Ontwerpers Viktor & Rolf deden haar toen een speciale feestjurk cadeau.

Dolman zag overigens al het licht in 1975. Maar de eerste zeven jaar was zij alleen te horen en te zien als sidekick in radio- en televisieprogramma’s. De flamboyante diva kreeg veel bekendheid met haar optredens in programma’s van Sonja Barend en Jack Spijkerman. Ook had Dolman jarenlang een wekelijkse column op lokale omroep STAD Radio Amsterdam.