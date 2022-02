Minister: hoogtepunt van vogelgriep nog niet bereikt

Het hoogtepunt van de vogelgriepepidemie is nog niet bereikt, waarschuwt landbouwminister Henk Staghouwer. Volgens deskundigen is het risico op besmettingen nog “onverminderd hoog”, aldus Staghouwer. Hij ziet dan ook geen ruimte om de huidige landelijke maatregelen af te bouwen.

Sinds oktober vorig jaar geldt een ophokplicht voor vogels bij commerciële pluimveehouders. Ook gelden er veel strengere regels voor het vervoer van pluimvee. Desondanks worden geregeld tienduizenden kippen, eenden of ganzen geruimd.

Vogelgriep is een terugkerend en groeiend probleem, erkent de minister. In de Tweede Kamer leven grote zorgen dat de vogelgriep overspringt van dier op mens. De coronapandemie is waarschijnlijk ook ontstaan doordat een virus van dier op mens is overgegaan. Een dergelijk virus noemt men een zoönose. In de Kamer leeft breed de wens om vogels te vaccineren, zodat minder snel tot ruimen over hoeft te gaan. Ook is de kans dan kleiner dat het virus muteert en een zoönose wordt.

Volgens Staghouwer wil het kabinet dat ook, maar zijn de huidige vaccins nog niet volledig effectief in het volledig terugdringen van het virus. “Het starten met vaccinatie zonder dat al die zaken effectief zijn, vind ik bijzonder onverstandig.” Volgens hem is ook het traceren van besmettingen belangrijk om in te grijpen. Staghouwer wil zo snel mogelijk een werkend vaccin en hij verwacht na de zomer hier resultaten van te zien. Wel waarschuwt hij dat het een “utopie” is om voor het volgende vogelgriepseizoen een werkend vaccin te hebben.