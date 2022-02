Nederland wil maximale sancties tegen Rusland na inval Oekraïne

Nederland wil “maximale sancties” tegen Rusland. Dat zei premier Mark Rutte na spoedoverleg binnen het kabinet. Hij noemde de Russische invasie van Oekraïne een “daad van ongekende agressie”.

Hij wil niet zeggen hoe de sancties er precies moeten uitzien. Daarover moet binnen de Europese Unie nog consensus worden bereikt. Donderdag heeft hij overleg in Brussel daarover. Ook in alle andere verbanden wordt de komende dagen gesproken over de inval om ervoor te zorgen dat een reactie “zo stevig mogelijk is”.

Buitenlandminister Wopke Hoekstra zegt dat alle opties voor sancties op tafel liggen, dus ook het uitsluiten van Rusland van het internationale betalingssysteem SWIFT. Die maatregel zou het moeilijker maken voor Russische banken om internationale betalingen te doen. Het is in ieder geval de inzet van Nederland om een “zo breed mogelijk pakket” aan sancties in te voeren.

Ook vindt Hoekstra het “cruciaal” dat er voor de langere termijn humanitaire en economische hulp komt voor Oekraïne. Mogelijk wordt de oorlog in Oekraïne “een uitputtingsslag”, denkt de minister.

Rutte noemt de situatie “heel ernstig”, omdat het heel Europa raakt en ook de veiligheid van het NAVO-gebied. “Als we niet overgaan tot sancties, als dit normaal zou zijn dat je een ander land kan binnenvallen, dan heeft dat op lange termijn gevolgen voor veiligheid. Het is onze taak om het land en alliantie veilig te houden.”

Wat er nu gebeurt, met een aanval door Rusland vanuit vier hoeken, is volgens de premier “sinds 1945 in ons deel van de wereld op deze schaal niet meer voorgekomen”.

Rutte zei ook dat er de komende tijd in Nederland meer verplaatsingen van militairen en materieel te zien zullen zijn. Dat heeft te maken met de afspraken die binnen de NAVO gemaakt zijn. Nederlanders moeten er volgens hem rekening mee houden dat de gasprijs niet lager zal worden. “Het zal echt effect hebben op onze prijzen”.