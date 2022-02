De Nederlandse ambassade in de Oekraïense stad Lviv blijft open, zegt buitenlandminister Wopke Hoekstra. Wel roept hij Nederlanders in Oekraïne op weg te gaan, mits dat veilig kan. Daarbij kunnen ze hulp krijgen van de diplomatieke post in Lviv, aldus Hoekstra, voorafgaand aan spoedoverleg van het kabinet over de inval in Oekraïne.

De ambassade werd vorig weekend naar Lviv verplaatst vanuit de hoofdstad Kiev vanwege de Russische dreiging.