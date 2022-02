Ollongren: Russische inval Oekraïne onacceptabel en illegaal

De Russische inval in Oekraine is “onacceptabel en illegaal”, zegt defensieminister Kajsa Ollongren. Oekraïne is “soeverein, democratisch en Europees”, zei de minister voorafgaand aan ingelast spoedoverleg. En alleen Rusland is volgens haar verantwoordelijk voor de oorlog daar.

Een deel van het kabinet bespreekt wat de gevolgen voor Rusland en de Russische president Vladimir Poetin moeten worden. Alles wat de Westerse wereld tot dusver heeft geprobeerd om Poetin te weerhouden van een aanval, heeft hij “aan zijn laars gelapt”, zegt Ollongren. “Maar hij zal hier de gevolgen van ondervinden.”

Nederland zal ook met NAVO-bondgenoten overleggen welke acties nu nodig zijn, aldus de minister.