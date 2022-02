Ook Rode Kruis opent girorekening voor hulp Oekraïne

Ook het Rode Kruis opent een girorekening waarnaar Nederlanders geld kunnen overmaken voor hulp aan Oekraïne en omliggende landen. De organisatie verwacht dat er de komende tijd veel hulp zoals voedsel, water, medische zorg en psychosociale zorg nodig zal zijn voor mensen die op de vlucht slaan. Geld storten kan op giro 5125.

Eerder op de dag opende Stichting Vluchteling voor hetzelfde doel al giro 999. Daar kwam in drie uur tijd 106.000 euro binnen. De stichting verwacht het geld in eerste instantie te besteden aan onderdak en aan hulp voor gevluchte mensen bij de grens met Polen, die op dit moment gesloten is.

Het Rode Kruis zegt sinds een week belangrijke watervoorzieningen in Oost-Oekraïne te repareren, die beschadigd waren “door het opgelaaide geweld in het gebied”. De organisatie heeft daarnaast “duizenden liters water gebracht naar belangrijke plekken in de regio Donetsk, zoals ziekenhuizen”.

De hulporganisatie roept na de inval van Rusland in Oekraïne donderdagochtend de strijdende partijen op om het humanitair oorlogsrecht te respecteren, burgers die niet meedoen aan de strijd te beschermen en Rode Kruis-hulpverleners veilig hun werk te laten doen. Het Rode Kruis inventariseert bij zijn Oekraïense afdeling en bij die van omliggende landen wat voor hulp de komende tijd nog meer nodig is.