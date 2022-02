Opnieuw daling aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen

Het aantal patiënten dat met corona in een Nederlands ziekenhuis ligt, is afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Momenteel liggen er 1555 mensen met een besmetting in een ziekenhuis, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dat zijn er 19 minder dan een etmaal geleden. Van dinsdag op woensdag nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ook al af, de twee dagen daarvoor was er juist sprake van een stijging.

De daling donderdag komt van de verpleegafdelingen. Daar worden momenteel nog 1392 patiënten met corona verzorgd, tegenover 1411 op woensdag. De verpleegafdelingen namen afgelopen etmaal 145 nieuwe mensen met een coronabesmetting op. Doordat nog meer mensen de klinieken verlieten, nam de bezetting op de afdelingen toch af.

Op de intensive cares liggen 163 coronapatiënten, evenveel als 24 uur geleden. Het was woensdag de eerste keer in ruim vier maanden dat er zo weinig patiënten met corona op een ic lagen. Afgelopen etmaal kwamen er 17 nieuwe ic-patiënten met een besmetting bij, maar doordat een even groot aantal overleed of de afdelingen mocht verlaten, nam de bezetting niet toe.