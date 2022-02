Rutte: EU-sancties in de maak wel ongeveer de zwaarst denkbare

De nieuwe sancties voor Rusland waarover de EU-leiders zich donderdagavond buigen, zijn “wel ongeveer de zwaarst denkbare”, zegt premier Mark Rutte. Rusland wordt vermoedelijk nog niet afgesloten van het internationale betalingsverkeer en ook president Poetin wordt waarschijnlijk niet rechtstreeks gestraft, maar Rutte kan zich voorstellen dat de tijd daarvoor nog niet rijp is.

Nederland denkt pragmatisch, zei Rutte voor aanvang van een ingelaste top in Brussel over een antwoord op de Russische invasie van Oekraïne. “Wij zijn niet tegen die twee elementen, maar we willen wel heel goed weten of dat verstandig is.”

Als Rusland uit de ‘financiële telecomdienst’ SWIFT wordt gezet, zou dat ook westerse landen hard raken, memoreert Rutte. Daarom aarzelt een aantal EU-lidstaten daarover.

Als de EU Poetin de toegang tot de EU ontzegt en eventueel in de unie ondergebracht geld bevriest, wordt het volgens de premier moeilijk om ooit nog met hem tot een diplomatieke oplossing te komen. “Dat is nu natuurlijk nog ondenkbaar, maar ooit zal die dialoog weer moeten starten.” Maar ook de huidige en komende strafmaatregelen “zullen Poetin sowieso ook persoonlijk zeer raken”, verzekert Rutte.