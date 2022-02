Rutte: reactie op Russische inval zal heel stevig zijn

De reactie van de EU en de rest van de wereld op de Russische inval in Oekraïne zal “heel stevig” zijn. Dat zei premier Mark Rutte kort voor een ingelast spoedoverleg van het kabinet over Oekraïne.

“Hiervoor is één land, hiervoor is één persoon verantwoordelijk. Het land is Rusland, de persoon is Vladimir Poetin”, zei Rutte. Nederland zal “met de Europese Unie, in de NAVO” en met andere bondgenoten op de inval reageren, kondigde hij aan.

Hij spreekt van een “donkere dag voor Oekraïne, Europa en de hele wereld”. Nederland veroordeelt de Russische invasie ten scherpste, zei hij.

Rutte voert rond 10.00 uur overleg met een aantal leden van het kabinet. Daarna komt hij met een nieuw statement. Later vandaag vertrekt hij naar Brussel voor overleg met de andere Europese leiders.