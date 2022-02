Het bestuur van de Tweede Kamer stelt een “breed onafhankelijk onderzoek” in naar de sociale veiligheid in het parlementsgebouw. Kamervoorzitter Vera Bergkamp laat weten dat alle Kamerbewoners worden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.

Het bestuur van de Kamer had vorig jaar het beleid rondom sociale veiligheid al aangescherpt. Toch is nu besloten om een specifiek onderzoek uit te voeren.