Weer zo’n 41.000 nieuwe coronagevallen, gemiddelde verder omlaag

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 41.216 positieve uitslagen van tests geregistreerd. Voor een donderdag is dat het laagste aantal in vijf weken. Op woensdag waren er ook ruim 41.000 bevestigde besmettingen.

In Amsterdam zijn 1973 inwoners positief getest. Groningen volgt met 1160 nieuwe gevallen. De stad zit al weken in de landelijke top. In Utrecht werden 1093 besmettingen bevestigd, in Rotterdam 1048 en in Den Haag 998. Alleen op Schiermonnikoog testte niemand positief.

In de afgelopen week kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 272.222 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op 38.889 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste gemiddelde sinds 20 januari, ruim een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de twaalfde dag op rij. Vergeleken met vorige week is het gemiddelde met 38 procent gedaald.

Het RIVM kreeg dertien meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Onder hen zijn twee mensen uit Rotterdam. De gemeenten Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Arnhem, Den Bosch, Amstelveen, Rheden, Aalten, De Bilt, Vlissingen en Waadhoeke hadden elk een sterfgeval. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 83 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna 12 per dag.