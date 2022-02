Zo word je financieel gezond oud

Dankzij ontwikkelingen in de gezondheidszorg worden mensen steeds ouder. Daar werd niet op gerekend toen de pensioenleeftijd werd ingesteld, hoewel die wel een stukje omhoog is gegaan. Hoe zorg je ervoor dat je financieel gezond oud wordt?

Geld sparen

Hoeveel geld moet je sparen om waardig oud te worden? Veel mensen weten dat eigenlijk niet precies. Volgens Wijzer in Geldzaken maakt maar liefst vier op de tien Nederlanders zich zorgen over zijn pensioen. De Belgische Kris Boudt, Koen ­Inghelbrecht en Steven Vanduffel, alle drie professoren financiën maakten samen met nog vier collega’s een diepgaande analyse over financieel gezond oud worden.

Kosten vermijden

Ze kwamen tot de conclusie dat het wettelijk pensioen de basis is, maar dat er nog meer bij komt kijken. Kosten vermijden is bijvoorbeeld heel belangrijk. Een goede (individuele) hospitalisatie verzekering van DKV kan daarbij een groot verschil maken. Boudt benadrukt dat je er belang bij hebt om daarmee op jonge leeftijd te beginnen. ‘‘Kies voor een individuele hospitalisatieverzekering, want daarmee bouw je een vergrijzingsreserve op, en kies ervoor op jonge leeftijd, want dan ben je beter beschermd,’’ vertelt hij aan De Standaard. Veel werknemers hebben een hospitalisatieverzekering via het werk, een zogenaamde groepshospitalisatieverzekering, maar die bouwt geen vergrijzingsreserve op. Dat betekent dat na het pensioen alles wegvalt en bovendien kiest de werkgever de polis en die is niet noodzakelijk de beste.

Wachtpolis

Als je zo’n groepspolis hebt, kun je beter zelf een wachtpolis afsluiten om zo reserves op te bouwen. Die polis geeft je namelijk het recht om bij pensionering een (individuele) hospitalisatieverzekering af te sluiten alsof je voorheen al klant was. En die zal een stuk betaalbaarder zijn dan in het geval je op 67-jarige leeftijd plots vanuit het niets een hospitalisatieverzekering moet nemen.

Een eigen huis

Wat ook een groot verschil maakt, is of je wel of niet een eigen woning in je bezit hebt. Wanneer je de hypotheek hebt afbetaald, heb je natuurlijk veel minder woonlasten per maand dan wanneer je de rest van je leven aan het huren bent. Het enige nadeel is dat voor veel mensen het gros van hun vermogen erin vastzit.

Geldzaken op orde

Hoewel je pensioen misschien ver weg lijkt of voelt als een zorg voor later, is het juist belangrijk om je zaken goed op orde te hebben. Het liefst zo vroeg mogelijk. Check goed hoe jouw werkgever je pensioen heeft geregeld, hoeveel je straks binnenkrijgt, hoeveel je straks moet uitgeven en hoeveel spaargeld je graag wil hebben op je oude dag om nog dingen te kunnen ondernemen. Hoe duidelijker je een beeld hebt van je financiële situatie, des te vrijer je kunt genieten wanneer je stopt met werken.