AVROTROS wil dat Rusland wordt uitgesloten van songfestival

AVROTROS wil dat Rusland na de inval in Oekraïne wordt uitgesloten van deelname aan het komende Eurovisiesongfestival. De omroep, verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending, doet een dringende oproep aan de European Broadcasting Union (EBU) om het land als lid te schorsen.

“Persoonlijk en ook als directeur van AVROTROS wil ik niet langer zwijgen. Dit is de tijd dat Europa zich moeten verenigen en laten zien waar we voor staan. Ruslands militaire acties gaan allang niet meer over politiek; dit gaat om een grove schending van universele waarden als soevereiniteit en mensenrechten.”, aldus omroepdirecteur Eric van Stade. Hij roept andere landen op zich ook uit te spreken.

Eerder deden al omroepen uit Letland en Zweden soortgelijke oproepen. De EBU verklaarde eerder dat Rusland vooralsnog gewoon mee kan doen in mei. Die verklaring werd gegeven vlak voordat Oekraïne werd binnengevallen.