Eerste boetes voor bezetters Sterrebos

De kantonrechter in Maastricht heeft vrijdag vier actievoerders rond de bezetting van het Sterrebos naast VDL Nedcar in Born geldboetes van 90 tot 240 euro opgelegd. Het gaat om de eerste rechtszaak tegen de 50 activisten die opgepakt werden rond de bezetting van het bos tussen 28 januari en 8 februari. De overige verdachten komen later voor.

De boetes waren voor het niet tonen van een identiteitsbewijs en voor het zich bevinden op verboden terrein. De uitspraken waren conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Op 8 februari maakte de politie een eind aan de actie. In totaal werden zeker 50 actievoerders opgepakt. Van hen moeten er 44 op 8 april voor de kantonrechter verschijnen, en enkele andere wegens zwaardere verdenkingen voor de politierechter op 3 juni. In dit laatste geval gaat het om vermeende bedreiging en diefstal van een bord met opschrift verboden toegang.

“Rond het bos lijken er meer bordjes met verboden toegang te hebben gestaan dan er bomen waren”, hield de rechter de enige verschenen verdachte vrijdag voor. De 18-jarige Limburger Kasper H. was tevens de enige die zijn ID liet zien aan de politie.

Hij zei niet voor zijn plezier in het bos te zijn geweest, maar omdat hij bang is voor de toekomst van de aarde. “Het is uw goed recht en misschien plicht om daarvoor op te komen”, antwoordde de rechter. “Maar als u besluit de wettelijke regels te overtreden, moet u daarvoor wel de verantwoording dragen.” De rechter legde hem een boete van 150 euro op.

De drie andere verdachten verschenen niet en bleven anoniem.

Actiegroep Red Het Sterrebos ging tot bezetting over in een poging de kap van een groot deel van het bos door VDL te voorkomen. Vergeefs. Want het bedrijf, eigenaar van het bos, heeft de bomen inmiddels geveld om uitbreiding van autofabriek Nedcar mogelijk te maken.

De actievoerders vinden dat VDL ook elders in de directe omgeving de fabriek had kunnen uitbreiden.