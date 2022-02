Elf arrestaties rondom wedstrijd Vitesse-Rapid Wien

Rond de wedstrijd tussen Vitesse en het Oostenrijkse Rapid Wien zijn donderdagavond in totaal elf mensen aangehouden, meldt de politie vrijdag. Vanwege de wedstrijd was het onrustig in Arnhem. De gemeente kwam met een noodbevel en de mobiele eenheid moest ingrijpen met charges.

Voor aanvang van het duel zochten supporters van Rapid Wien in de Arnhemse binnenstad de confrontatie met aanhangers van Vitesse, aldus de politie. Op en rond de Jansplaats werden drie mensen opgepakt. Volgens de politie kon door snel optreden van de mobiele eenheid worden voorkomen dat supporters uit Wenen op de Korenmarkt konden komen, waar op dat moment aanhangers van Vitesse samenkwamen.

Om verdere ongeregeldheden te voorkomen kondigde de gemeente een noodbevel af. Voor supporters van Rapid Wien was het verboden om na de wedstrijd naar het uitgaansgebied van de stad te gaan. De rust keerde volgens de politie met het ingrijpen snel terug.

Tijdens en na het duel werden nog wel twee Oostenrijkse supporters aangehouden voor de ongeregeldheden in de binnenstad. Tijdens de wedstrijd werd daarnaast een minderjarige jongen uit Oosterbeek aangehouden voor het gooien van vuurwerk. Een 24-jarige man uit Driel werd gepakt voor het verstoren van de openbare orde.

Na de wedstrijd zochten aanhangers van Vitesse volgens de politie buiten het stadion de confrontatie bij het uitvak. De mobiele eenheid greep in met charges. Een 21-jarige man uit Arnhem, een 22-jarige man uit Driel, een 32-jarige man uit Huissen en een 44-jarige man uit Westervoort werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging. De man uit Driel mishandelde ook een agent.

In de binnenstad bleef het volgens de politie na de wedstrijd rustig.