Gulle gevers redden wekelijkse gratis concerten in Concertgebouw

In Het Concertgebouw in Amsterdam is met ingang van komende maand als vanouds weer (bijna) wekelijks een gratis lunchconcert van een half uur. De traditie is gered dankzij een aantal “genereuze” donaties van “bezorgde” muziekliefhebbers aan Het Concertgebouw Fonds, aldus een woordvoerder.

Vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis werd Het Concertgebouw aanvankelijk gedwongen het aantal lunchconcerten ver terug te brengen: van één concert per week naar één concert per maand. Maar dat magere aantal behoort nu tot het verleden.

Op vrijdag 4 maart om 12.30 uur begint de nieuwe serie in de Grote Zaal met een optreden van de Conservatorium van Amsterdam Tuesday Bigband. Ook worden in de nabije toekomst veel laureaten van diverse festivals en concoursen verwacht, zoals van het Naarden International Piano Festival, het Dutch Harp Festival en het Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch.

Het Concertgebouw hoopt met de jaarlijks veertig (want er is wel een zomerstop) concerten 30.000 bezoekers te verwelkomen. Die moeten wel reserveren.