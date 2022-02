Het weer met Piet Paulusma: vanmorgen buien, kans op hagel en natte sneeuw

Verkeerswaarschuwing: Windstoten in kracht 7. Kustgebieden, IJsselmeergebied en Waddengebied windstoten in kracht 8. Vanavond, vannacht en morgenochtend kans op mist en dichte mist en kans op gladheid! Tijd inruimen voor het autoruitenkrabben.

Vanmorgen veel bewolking en buien. Vooral in het noordelijke deel van ons land, in het oosten en in het zuidoosten met kans op hagel, natte sneeuw en mogelijk onweer. Vroeger en later in de middag volgt de overgang naar droog weer met de zon erbij. Overdag 8 tot 9 graden. De wind uit west tot noordwest is matig tot krachtig. Windstoten in kracht 7 of 8. Vanmiddag wordt het rustiger met eerst nog windstoten in kracht 6 tot in kracht 7.

Komende nacht

Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en vrij rustig weer met -2 en -1 graden. In de kustgebieden en in het Waddengebied 1 of 2 graden. Vrijwel overal grondvorst en kans op gladheid. De wind afnemend zwak of matig, kracht 2 of 3.