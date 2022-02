Hoekstra: grootscheepse aanval was onwaarschijnlijk scenario

Buitenlandminister Wopke Hoekstra vindt het “buitengewoon zorgelijk” dat de Russische troepen al zo dicht de Oekra├»ense hoofdstad Kiev zijn genaderd. Voor aanvang van de ministerraad zei hij dat het “volstrekt onacceptabel” is wat Moskou doet, zeer zware wapens inzet en allerlei plekken bombardeert. “Dit was een niet onmogelijk maar wel onwaarschijnlijk scenario.”

“Poetin lapt alle afspraken over internationaal recht die hij ook zelf heeft onderschreven aan zijn laars”. Volgens Hoekstra raakt de grootschalige Russische aanval de vrede en stabiliteit in Europa. Een van de lessen van de twintigste eeuw is volgens hem “dat je dit soort zaken nooit over je kant moet laten gaan”.

De Europese Unie heeft donderdagavond een zwaar sanctiepakket afgesproken dat volgens de minister de Russische elite en economie zal raken en isoleren. Vrijdag wordt de inhoud ervan naar buiten gebracht.

Hoekstra heeft niet de verwachting dat de te treffen sancties Poetin nu zullen stoppen, “maar ik vind wel dat we het moeten doen, want we hebben hier te laten zien dat het heel Europa raakt”. Cruciaal is daarbij volgens hem dat er eenheid is in de EU en de VS over de maatregelen en ook dat die er snel komen.