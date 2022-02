In een dag tijd 1,5 miljoen euro opgehaald voor Oekraïne

In een dag tijd is er in Nederland 1,5 miljoen euro opgehaald voor hulp aan Oekraïne, melden Stichting Vluchteling en het Rode Kruis. Na het openen van giro 999 van Stichting Vluchteling donderdagmiddag werd daar in 24 uur tijd 1 miljoen euro naar overgemaakt. Het Rode Kruis kreeg sinds donderdag 17.00 uur een half miljoen binnen.

De hulporganisaties besteden het geld aan humanitaire hulp voor Oekraïners die in het land blijven of die vanwege de oorlog met Rusland vluchten naar buurlanden. Gedacht moet worden aan basale levensbehoeften als onderdak, eten, medicijnen en psychosociale hulp.

“Nederlanders hebben de afgelopen 24 uur ongekende solidariteit laten zien met de Oekraïense bevolking”, zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling. Ceelen vliegt zaterdag met een aantal medewerkers naar het grensgebied van Oekraïne met Polen om de situatie daar te bekijken. Met lokale partnerorganisaties wordt in kaart gebracht hoe de noodhulp zo snel mogelijk verleend kan worden, ook in buurlanden als Roemenië, Slowakije, Moldavië en Hongarije.

Een woordvoerster van het Rode Kruis zegt blij te zijn “met iedere euro die gedoneerd wordt, alle hulp is welkom.” De organisatie heeft medewerkers in omliggende landen “opgeroepen om paraat te staan” omdat het er rekening mee houdt dat er “grote stromen vluchtelingen komen”. In die landen staan dan ook hulpgoederen als dekens, tenten en toiletspullen klaar. De internationale tak heeft extra mensen ingezet, voor zover bekend zijn er onder hen geen Nederlanders.