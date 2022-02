Jetten: Gronings gas ‘allerlaatste redmiddel’ bij lang conflict

Meer Gronings gas uit de grond halen is een “aller-, allerlaatste redmiddel in het geval van een heel groot conflict dat langer duurt”. Dat zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) op de vraag of er vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne misschien toch weer een beroep op het Groningse gas moet worden gedaan.

Jetten voegde er wel aan toe dat hij over deze optie “op dit moment niet serieus aan het nadenken is, omdat die noodzaak er nu niet is”. Het kabinet werkt aan de afbouw van de gaswinning, die “zo snel mogelijk” moet stoppen.

Ook hebben Nederland en andere Europese landen volgens Jetten momenteel genoeg gas op voorraad om de rest van de winter door te komen.

Over de mogelijkheid van extra compensatie voor burgers in verband met de snel stijgende gasprijzen, wilde Jetten niks concreets zeggen. Hij zei alleen de prijzen op de markt in de gaten te houden, en dat er bij de voorjaarsnota, in mei, wordt gekeken of er extra compensatie komt.