Kaag: oppassen dat steun Kiev niet in handen verkeerd regime komt

De snel op elkaar volgende ontwikkelingen in Oekraïne maken beslissingen over steunmaatregelen moeilijker. Dat zei minister Sigrid Kaag (Financiën) in Parijs waar ze vrijdag met haar Europese collega’s over de situatie sprak en de gevolgen van de Russische invasie voor de EU. “Het is heel naar om over sancties instellen te praten terwijl de Russische troepen al in Kiev stonden. Je wil niet een verkeerd regime ondersteunen.”

Volgens Kaag hebben de ministers niet hardop gespeculeerd over een mogelijke machtsovername in Oekraïne. “Het is een actief conflict”, zegt de D66-politica met veel diplomatieke ervaring in oorlogsgebieden. “Het verandert elke twee of vier uur.” Het is ook moeilijk om officiële contacten te leggen, zoals met haar Oekraïense tegenhanger. Telefoonverkeer is onveilig, betoogt ze, regeringsleden zitten ondergedoken.

Sancties moeten zorgvuldig worden afgewogen om effectief de juiste doelen te treffen, maar mogelijke tegenacties ook. Rusland uitsluiten van het internationale betaalsysteem SWIFT bijvoorbeeld is “technisch ingewikkeld”, zei ze. “We zijn het eens dat die optie in de gereedschapskist moet blijven”, maar het is een stap met een “abrupt effect”. Dan is bijvoorbeeld het toezicht op betalingsstromen van en naar Rusland in één klap weg. Daarom gaat de Europese Centrale Bank met de Europese Commissie analyseren wat precies de gevolgen van die strafmaatregel zouden zijn.

Poetin riep vrijdagmiddag de Oekraïense militairen op de macht te grijpen. Kaag noemt de oorlog een “kantelpunt” in de Europese geschiedenis.