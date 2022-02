Nederlandse inwoner Kiev: als Poetin parlement heeft valt land

Bob Wouda, die samen met zijn Oekraïense echtgenote en twee schoolgaande kinderen in Kiev woont, ziet met lede ogen toe hoe zijn woonplaats onder de voet dreigt te worden gelopen door het Russische leger. De laatste berichten die hij hoort van mensen ter plaatse zijn dat de Russen het centrum van de hoofdstad binnen zijn getrokken. “Als ze het parlementsgebouw in bezit nemen is de Russische verovering een feit,” vreest Wouda (72), een gepensioneerd legermajoor.

De elektriciteits- en telefoonvoorzieningen in de Oekraïense hoofdstad werken nog. Hij staat voortdurend in contact met vrouw en kinderen. “Ze zitten redelijk veilig in de kelder en maken het naar omstandigheden goed. Ons appartementengebouw heeft in brand gestaan nadat het is getroffen door mortiervuur. Maar hoe groot de schade is, weet ik niet.”

Hij is somber over de toekomst van Oekraïne. “Ondanks de sancties weigert Europa zelf economisch pijn te lijden. Daardoor kan Poetin zijn gang blijven gaan. We zullen als Europa toch echt offers moeten maken, willen we de opmars van de Russische dictatuur kunnen stoppen. Reken maar dat Poetin met harde hand over Oekraïne zal heersen.” Wat Wouda betreft moet Rusland worden afgesloten van SWIFT, het internationale betaalsysteem. “Maar zover willen de VS en Europa blijkbaar niet gaan.”

De Nederlander woont al jaren in Oekraïne en is voorzitter van de Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraine. Daarvoor komt hij geregeld nog naar Nederland. Hij was in Nederland om een nieuwe zending medische hulpgoederen te regelen, toen de invasie begon.

Door de snelle Russische opmars kan hij voorlopig niet terug naar huis. Enkele dagen geleden dacht hij nog dat de Russische troepen niet tot Kiev zouden komen, waarop hij de inschatting maakte dat hij naar Nederland kon reizen om zaken te regelen. “Een foute inschatting, blijkt nu. Gevoelsmatig zou ik niks anders willen dan meteen naar Kiev te gaan, maar dat kan nu dus niet.”

Met zijn stichting verstrekt Wouda naast medisch materieel ook “informatie in de breedste zin van het woord” aan Nederlanders en Oekraïners. De vrouw van Wouda is arts in Oekraïne.