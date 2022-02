Oekraïense betogers in Den Haag willen Poetin voor tribunaal zien

Ruim honderd demonstranten vragen bij het NAVO-kantoor aan de Oude Waalsdorperweg in Den Haag meer hulp voor Oekraïne. “We willen laten zien dat veel mensen hierom geven en we willen hulp van de wereld om Rusland te stoppen”, aldus een van de demonstranten. Voor de actievoerders is het duidelijk dat er niet meer te praten valt met Poetin. “Het moet hard tegen hard. We willen hem voor een tribunaal zien eindigen.”

“De meesten van ons komen uit Oekraïne”, vertelt de betoger. “Onze families schuilen voor raketten in Kiev of vechten aan het front.” De demonstranten willen dat de internationale gemeenschap de veiligheid van die familieleden garandeert. Ze hopen dat de NAVO troepen stuurt naar Oekraïne en dat er nog meer sancties komen tegen Rusland.

De demonstranten vragen ook aandacht voor de situatie bij de voormalige kernreactor Tsjernobyl, die donderdag in Russische handen is gekomen. Betogers vrezen dat het onzorgvuldig behandelen van die reactor kan zorgen voor een nieuwe kernramp, wat rampzalig voor Europa kan worden. Tsjernobyl was in 1986 het toneel van de grootste nucleaire ramp ooit.