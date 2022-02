Roep om stoppen met gas Rusland, gemeenten nog niet zover

Een petitie die gemeenten oproept te stoppen met het afnemen van gas bij het Russische bedrijf Gazprom heeft in één dag ruim 30.000 handtekeningen behaald, en dit worden er snel meer. De kwestie speelt lokaal ook zeker, zo blijkt vrijdag uit navraag bij gemeenten.

Meer dan honderd gemeenten in Nederland krijgen gas van het Russische staatsbedrijf Gazprom, bleek vorig jaar uit onderzoek van Follow the Money. Na de inval van Rusland in Oekraïne startte onder anderen Marjan Minnesma, directeur van Urgenda (bekend van de klimaatzaak), de petitie via Change.org.

Nijmegen is een van de gemeenten die gas bij Gazprom afneemt. “De mogelijkheden voor het tussentijds openbreken van een contract zijn zeer beperkt”, zo legt een woordvoerder uit. Het contract van de gemeente loopt tot eind dit jaar, maar mocht er een mogelijkheid komen, dan wordt eerder stoppen met Gazprom “zeker overwogen”.

Ook Utrecht maakt gebruik van de diensten van Gazprom. Een woordvoerder stelt te onderzoeken wat de opties zijn als de gemeente van het Russisch gas af wil. Het contract, dat werd aangegaan omdat Gazprom in een aanbestedingsprocedure als “beste uit de bus kwam”, loopt tot eind 2023. In Den Haag is er nog geen sprake van het actief kijken naar het openbreken van het contract, dat evenals tot 2023 loopt. In de gemeente worden er vooral zwembaden en sporthallen mee verwarmd. “De aanbesteding is volgens de regels gegaan. De vraag is nu: willen we het contract wel verlengen?”

Eerder op vrijdag werd al bekend dat ruim de helft van de Nederlandse waterschappen een contract bij Gazprom heeft. De schappen zijn druk op zoek naar alternatieven en hebben advies gevraagd bij het ministerie van Economische Zaken.